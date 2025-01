🎥 Ideale duo om Rode Duivels te leiden? Opvallend t-shirt laat Hein Vanhaezebrouck en Bob Peeters in lachen uitbarsten

Je krijgt Hein Vanhaezebrouck toch nog aan het lachen, al zal hij de vragen of hij bondscoach van de nationale ploeg wordt misschien beu geraken. Wie weet kan een speciaal t-shirt hem wel overstag doen gaan.

Met dit in het achterhoofd ondernam Carl Dircksens - beter bekend als 'de woordvoerder' in De Ideale Wereld - een verdienstelijke poging. Hij was te gast bij de tv-uitzending van Playsports naar aanleiding van Viktoria Plzen - Anderlecht, net als analisten Bob Peeters en Hein Vanhaezebrouck. Aanvankelijk ging het dus ook even over de potentiële opvolgers van Tedesco.

Er werd ook verwezen naar een poll van Sporza, waarbij 27% van de stemmers aanduiden dat ze het liefst Hein Vanhaezebrouck bondscoach zagen worden. Vanhaezebrouck haalde zo een hoger percentage dan alle andere kandidaat-bondscoaches. "Ik weet wat je gaat zeggen Hein: Ik wil het niet doen, ik wil het niet doen", zag Dircksens de bui al hangen.

Hein for bondscoach

Dat heeft de acteur niet ontmoedigd. "De bevolking wil het, ik heb dus een kleine campagne opgestart." Waarna hij voor de camera toonde dat hij een t-shirt droeg met de afbeelding van het hoofd van Vanhaezebrouck, met de bijhorende tekst 'Hein for bondscoach' op. Veel duidelijker kan het niet worden. Vanhaezebrouck barstte meteen uit in een lachbui.

Ook de General Manager van SK Beveren werd niet over het hoofd gezien. "Bob, ik zie u al kijken, omdat jij niet aangesteld wordt. Ik heb aan u ook gedacht", verklaarde Dircksens, waarna hij zich omdraaide. Op de achterkant van het shirt stond dan de afbeelding van het hoofd van Bob Peeters en de tekst 'Bob for assistent-bondscoach'.

Mannaert kiest wellicht anders

Ondanks de ludieke manier waarop dit idee gelanceerd werd, zal Vincent Mannaert straks wellicht toch andere namen uit zijn hoed toveren dan Hein Vanhaezebrouck en Bob Peeters om de Rode Duivels te leiden.