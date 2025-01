Clubicoon ziet maar één oplossing voor STVV en Felice Mazzu

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV gaat moeilijke weken tegemoet. De blessure van Rein Van Helden zorgt ervoor dat Felice Mazzu keuzes zal moeten maken.

Rein Van Helden is bij de Kanaries out met een hamstringblessure. Daardoor zit Felice Mazzu met de nodige kopzorgen over zijn defensie voor de komende wedstrijden.

Clubicoon Peter Voets ging bij Het Belang van Limburg op zoek naar een mogelijke optie. De eerste mogelijkheid is Belaïd op de plaats van Van Helden zetten.

“Belaïd heeft zijn kans al gekregen als meest centrale pion en kwam daar toen niet geweldig uit de verf”, klinkt het meteen. “Ik zie in hem meer een pure verdediger dan iemand die de defensie stuurt zoals Taniguchi dat deed.”

Voets zou in de plaats van Felice Mazzu kiezen voor de switch naar een viermansdefensie. “Intussen is wel gebleken dat de defensie in haar huidige vorm te veel tegendoelpunten incasseert. Komt daarbij dat veel ploegen, zoals ook Antwerp, maar met één spits spelen. Die zou je met twee centrale verdedigers moeten kunnen opvangen.”

Het is duidelijk vijf voor twaalf. “Met vier achteraan krijg je ook een mannetje meer op het middenveld en kan je met dubbele flanken spelen. Dat maakt je daar meer gewapend. Op lange termijn denk ik dat dit de beste oplossing is voor dit STVV.”