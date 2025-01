Goed nieuws in Lotto Park: 'Anderlecht raakt definitief af van totaal mislukte transfer'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Belgische topclubs proberen tijdens deze wintermercato af te geraken van heel wat overbodige spelers. Dat is ook bij RSC Anderlecht zo.

Volgens Het Nieuwsblad heeft paarswit een definitieve oplossing gevonden voor de ondertussen al een tijdje overbodige Ishaq Abdulrazak.

De 22-jarige Nigeriaan kwam in de zomer van 2022 in het Lotto Park aan. Anderlecht haalde hem weg bij Norrköping, maar overtuigen deed hij nooit in ons land.

De vleugelverdediger speelde amper zes keer meer bij het A-elftal van Anderlecht. Na een domme rode kaart op bezoek bij Cercle Brugge kwam hij niet meer in actie.

Hij lag nog tot 2026 onder contract, maar trekt nu naar het Zweedse IFK Värnamo, zo meldt de krant. Het zou gaan om een definitieve transfer.

Abdulrzak speelde nog bij de RSCA Futures, maar werd vorig seizoen ook al uitgeleend aan het Zweedse Häcken en het Noorse Odd.