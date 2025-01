Transfer op komst? Kritiek en basisplaats kwijt: "Prachtige club, maar ben 30 en wil elke week spelen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Rangers FC rekent op dit moment niet meer op Cyriel Dessers. Hij zit op de bank en mogelijk brengt een transfer een uitweg.

Cyriel Dessers scoorde dit seizoen in 33 wedstrijden al 16 goals en deelde ook 5 assists uit. Toch ligt hij constant onder vuur. De kritiek van de fans is groot en ondertussen is hij ook zijn basisplaats kwijt.

“Vorige maand raakte ik mijn basisplaats kwijt. De jongen die nu speelt is ook een goede spits (Hamza Igamane, red.), ook hij scoort”, klinkt het bij Voetbal International. “Ik probeer hem te ondersteunen en te helpen. Wil dat het team wint. Maar het is wel lastig. Ik weet niet wat mijn perspectief nu is.”

Dessers heeft nog een contract voor twee jaar bij Rangers. Zijn marktwaarde op dit moment is 4 miljoen euro, maar de club betaalde er eentje meer voor hem. “Ik kan me voorstellen dat Rangers nu misschien iets aan mij zal willen verdienen”, gaat hij verder.

“Maar januari is een lastige window. Clubs die het goed doen hebben waarschijnlijk ook een spits die goed draait. En weinig clubs die goals nodig hebben, zullen onmiddellijk de miljoenen klaar hebben liggen. Het is even afwachten. Ik zit bij een prachtige club, maar ben dertig jaar en wil wekelijks spelen.”

Een transfer richting de Eredivisie lijkt de meest voor de hand liggende keuze. “Feyenoord heeft nu drie prima spitsen. De andere clubs waarvoor ik heb gespeeld, hebben ook een speciaal plekje in mijn hart. Maar ik heb wel een bepaalde prijs en er zijn maar enkele clubs die dat kunnen betalen.”