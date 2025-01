BREAKING! De Rode Duivels hebben een nieuwe bondscoach

De opvolger van Domenico Tedesco is bekend: Rudi Garcia wordt de nieuwe bondscoach van België. De Fransman was sinds november 2023 clubloos, nadat hij ontslagen werd bij Napoli. Vrijdag om 13 uur zal hij officieel worden voorgesteld in het Proximus Basecamp.

De Fransman Rudi Garcia (60) is aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat maakte de Belgische voetbalbond zopas bekend. Garcia volgt Domenico Tedesco op, die eerder ontslagen werd. Sportief directeur Vincent Mannaert heeft zijn zoektocht afgerond, waarbij namen zoals Thierry Henry en Julen Lopetegui op de shortlist stonden. De keuze viel uiteindelijk op Garcia, die om 13 uur officieel zal worden voorgesteld, bevestigt de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Garcia heeft het voorbije decennium gecoacht clubs zoals Lille, AS Roma, Marseille, Olympique Lyon en Al-Nassr, waar hij een moeizame relatie had met sterspeler Cristiano Ronaldo. Zijn meest recente opdracht was bij Napoli, waar hij vorig seizoen na enkele maanden ontslagen werd. Zijn grootste succes behaalde hij in 2011 bij Lille, waar hij met een team met onder meer een jonge Eden Hazard de Franse dubbel won: zowel de titel als de beker. Sindsdien wist hij geen prijzen meer te pakken. Garcia staat bekend om zijn energieke persoonlijkheid, zijn directe communicatie en zijn afkeer van verliezen. In 2016 was Garcia ook al in beeld als topkandidaat voor de functie van bondscoach, toen de Rode Duivels op zoek waren naar een opvolger voor Marc Wilmots.