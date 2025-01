Club in rouw: Icoon van Royal Antwerp FC overleden

Royal Antwerp FC is in rouw. Vanochtend is ex-speler en oud-voorzitter Eddy Wauters overleden.

Eddy Wauters heeft een ongelofelijke staat van dienst bij Royal Antwerp FC. Hij was er speler en kwam 234 keer in actie voor de club.

Hij werd vier keer opgeroepen voor de Rode Duivels. In 1963 werd hij vice-kampioen met The Great Old, na Standard.

In 1969 werd hij voorzitter van de club, toen nog tweedeklasser. Een jaar later volgde al de promotie. Wauters werd enkele keren ook hoofdtrainer, toen een trainer ontslagen werd.

In 1991 won hij als voorzitter, onder trainer Walter Meeuws, de beker. Twee jaar later speelde The Great Old op Wembley de finale van Europabeker II tegen Parma.

In januari 2012 nam hij afscheid van de club. Hij had er toen een voorzitterschap van 42 jaar op zitten.

In naam van Voetbalkrant.com wensen wij de familie en de kennissen van Eddy Wauters veel sterkte in deze moeilijke tijden.