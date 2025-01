Dender wil sterke reeks voortzetten en mikt op punten in moeilijke uitwedstrijden: "Volle stadions schrikken ons niet af"

FCV Dender staat voor een zware uitdaging met twee belangrijke uitwedstrijden tegen Standard en Charleroi. Na de teleurstellende nederlaag tegen Cercle Brugge is het team gedaald naar de rechterkolom van de Jupiler Pro League.

Toch heeft Dender al laten zien dat ze goed kunnen presteren in uitwedstrijden, bijvoorbeeld door eerder dit seizoen KAA Gent en Anderlecht te verslaan. Joedrick Pupe is optimistisch voor de verplaatsing naar Luik.

"Volle stadions schrikken ons niet af. Onze fans steunen ons, ook als we achterstaan", zegt de verdediger in Het Nieuwsblad.

Dender heeft bewezen dat het kan winnen op moeilijke plekken, en Pupe gelooft dat ze ook tegen Standard kunnen presteren. "Als we scherp starten, kunnen we Standard verrassen", zegt hij.

De start van de wedstrijd wordt alvast erg belangrijk voor Dender. "Als we de wedstrijd rustig beginnen, kunnen we kansen creëren", zegt Pupe.

Voor Dender is het belangrijk om de sterke uitreputatie te behouden. Ze hebben al goede resultaten behaald tegen grote teams, maar nu moeten ze dat doorzetten tegen Standard en Charleroi. "We willen deze slechte nederlaag tegen Cercle goedmaken en laten zien dat we weer kunnen winnen", sluit Pupe af.