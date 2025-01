Peter Vandenbempt weet van meer: "Zo afgesproken met sterkhouders bij Rode Duivels"

Het nieuws van de dag is de komst van Rudi Garcia als bondscoach bij de Rode Duivels. Peter Vandenbempt maakt een analyse.

In 2016 was Garcia al kandidaat om bondscoach van de Rode Duivels te worden, toen Marc Wilmots een opvolger moest krijgen. Uiteindelijk werd er gekozen voor Roberto Martinez.

Volgens Peter Vandenbempt weet van meer over hoe alles gelopen is. “Er is Garcia een heel duidelijk project voorgeschoteld. Hij heeft een contract van 18 maanden gekregen, dat wil zeggen tot en met dat WK van 2026”, klinkt het bij Sporza.

Ook enkele grote namen bij de Rode Duivels werden gepolst in het hele proces. Niet zozeer om wie de bondscoach zou worden, maar wel over hun eigen plek binnen de nationale ploeg.

“Dat is ook zo afgesproken met een aantal sterkhouders bij de Rode Duivels - met name Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku - om er tot dan nog vol voor te gaan. Zij hebben daarvoor aan Mannaert hun woord gegeven.”

Dit moment is immers een soort van kruispunt voor de Rode Duivels. “Ofwel wil je nog één keer er alles uithalen met de overblijvers van de gouden generatie. Ofwel maak je een radicale keuze voor verjonging”, besluit Vandenbempt.