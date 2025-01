Hans Vanaken? Tolu Arokodare vindt dat een andere speler de Gouden Schoen meer verdient

De Gouden Schoen wordt binnenkort uitgereikt. Hans Vanaken wordt als topfavoriet gezien, maar Genk-spits Tolu Arokodare schuift een andere naam naar voren.

De Gouden Schoen is ieder jaar een leuk thema waar veel over gesproken wordt. Dit seizoen lijkt Hans Vanaken topfavoriet te zijn, maar er zijn natuurlijk nog andere uitdagers. Genk-spits Tolu denkt vooral aan Kevin Denkey, die bij Cercle Brugge enorm veel indruk maakte.

"Ik weet niet wie hem zal winnen, maar de winnaar zal sowieso wel verdiend zijn. Als je me vraagt wie hem volgens mij moet winnen, dan zeg ik Denkey. Hij heeft een geweldig seizoen gehad. Nu ook, voor hij vertrok had hij al 7 of 8 doelpunten (het waren er zelfs 10 n.v.d.r.). Maar dat is mijn mening, degene die hem wint is sowieso een verdiende winnaar."

Hans Vanaken gaf al wel eens aan dat, op basis van zijn prestaties, hij hem zou kunnen winnen. Toen de middenvelder van Club Brugge in een eerder interview met DAZN naar andere kanshebbers werd gevraagd, zei hij dat hij vooral spelers zag die in één helft van het jaar uitblonken, zoals Dolberg, Tolu, Amoura en Puertas.

🏆 | Hans Vanaken: Dé gedoodverfde favoriet voor de Gouden Schoen? 🔮 pic.twitter.com/Ut111QFusF — DAZN België (@DAZN_BENL) January 10, 2025

Tolu verkiest Denkey, die een uitzonderlijk seizoen had

"Ik speelde vorig seizoen toch ook heel het seizoen?", reageerde Tolu toen dit aan hem werd voorgelegd. "Ik vind dat wel leuk, dat hij veel zelfvertrouwen heeft. Hij heeft een mooi jaar achter de rug, hij speelde ook kampioen. Als hij vindt dat hij moet winnen, dat is mooi voor hem. Als hij hem wint, goed voor hem."

"Puertas had een goed seizoen, Amoura ook. Maar Denkey had echt een uitzonderlijk seizoen. Dat is wel gewoon mijn mening, en het is ook niet dat hij een vriend is van mij was. We zijn gewoon ‘collega’s’", besluit de boomlange spits van Genk.