Rode Duivel is héél onverwacht gewoon de beste in de Premier League: "Niemand had dit verwacht"

Matz Sels, inmiddels 32 jaar, beleeft een droomseizoen bij Nottingham Forest. Waar de club vorig jaar nog vocht tegen degradatie, is het nu een serieuze kandidaat voor een plek in de top vier van de Premier League.

Sels heeft hier met zijn indrukwekkende prestaties een groot aandeel in. "Ik ben heel blij met dit seizoen", zegt hij bij de BBC. "Toen ik vorig jaar tekende, wist ik dat het een moeilijke situatie was, maar niemand had verwacht dat het nu zo goed zou gaan."

De Belgische doelman liet een comfortabel leven bij Strasbourg achter zich om de uitdaging aan te gaan in Nottingham. Bij zijn komst dreigde de club niet alleen sportief, maar ook financieel in zwaar weer te verkeren. Toch koos Sels bewust voor dit avontuur. "Ik wilde terugkeren naar Engeland en die droom waarmaken. Soms moet je risico’s nemen", vertelt hij.

Beste cijfers van de Premier League

De keuze heeft zich dubbel en dwars uitbetaald, want Sels is momenteel een van de beste keepers in de Premier League. De cijfers spreken voor zich: in 22 wedstrijden incasseerde Sels slechts 22 doelpunten. Hij leidt bovendien het klassement voor de Golden Glove met 9 clean sheets, meer dan concurrenten zoals Jordan Pickford en David Raya.

Daarnaast heeft hij het hoogste reddingspercentage van de competitie, met 74,4 procent. "Er zijn momenten waarop je voelt dat alles samenkomt, en dat is nu het geval", aldus Sels, die ook regelmatig uitpakt met spectaculaire reddingen, zoals recent tegen Liverpool.

Voor Sels is deze periode extra bijzonder, gezien zijn minder succesvolle eerste avontuur in Engeland bij Newcastle United. "Toen ik daarheen ging, was ik nog jong en onervaren", blikt hij terug. "Het was een moeilijke tijd, maar die heeft me sterker gemaakt. Nu voel ik me gelukkiger dan ooit."

De doelstellingen van Nottingham Forest zijn intussen aangepast. Van een degradatiekandidaat is de club uitgegroeid tot een topploeg. "We kunnen niet meer zeggen dat we spelen voor het behoud", geeft Sels toe. "Natuurlijk zullen we nog fouten maken, maar we proberen iets groots te bereiken. Of dat de Champions League is, zullen we aan het einde van het seizoen zien."