Thibaut Courtois heeft één voorwaarde om terug te keren, Garcia overweegt ook terugkeer van voormalig topverdediger

Met de aanstelling van Rudi Garcia als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels staat de nationale ploeg aan de vooravond van grote veranderingen. Garcia heeft tijdens de onderhandelingen bedongen dat hij drie stafleden mag meenemen, en koos daarbij voor vertrouwde gezichten.

Claude Fichaux (55) en Christophe Prudhon (62), die al sinds hun samenwerking bij Lille onafscheidelijk zijn van Garcia, voegen zich bij de staf. Stéphane Jobart (53), die Garcia kent van Marseille, Al-Nassr en Napoli, zal ook een belangrijke rol spelen.

Fichaux zal optreden als de rechterhand van Garcia, terwijl Prudhon verantwoordelijk wordt voor data-analyse en het ontleden van tegenstanders. Met hun uitgebreide ervaring en nauwe samenwerking met de nieuwe bondscoach moeten zij het fundament leggen voor de vernieuwing binnen de technische staf. Jobart brengt daarnaast zijn expertise mee op het gebied van tactiek en trainingsmethodes.

Vermaelen en Lemmens

Naast zijn eigen stafleden hoopt Garcia ook op de terugkeer van twee bekende gezichten binnen het Belgische voetbal: Thomas Vermaelen en Erwin Lemmens. Vermaelen was eerder assistent-coach onder Roberto Martínez en speelde een belangrijke rol tijdens het WK in Qatar. Hoewel hij na de komst van Domenico Tedesco geen plek meer had binnen de staf, lijkt hij open te staan voor een nieuwe samenwerking met Garcia.

Ook een mogelijke terugkeer van keeperstrainer Erwin Lemmens wordt overwogen. Lemmens, die meer dan tien jaar deel uitmaakte van de staf van de Rode Duivels, moest vertrekken na de aanstelling van Tedesco, wat hij destijds als een gebrek aan respect beschouwde.

Zijn terugkeer zou niet alleen de technische staf versterken, maar ook de deur openen voor de mogelijke rentree van Thibaut Courtois, die eerder zijn steun uitsprak voor Lemmens en die hem graag terug zou willen hebben. Dat gaf hij ook al aan bij Vincent Mannaert.