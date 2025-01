Weinig begrip voor keuze: "Kwaad en uitgelachen, ik heb Mannaert een berichtje gestuurd"

Rudi Garcia is de nieuwe trainer van de Rode Duivels. Dat wordt niet echt bepaald op groot gejuich onthaald.

Na het ontslag van Domenico Tedesco heeft Vincent Mannaert snel een nieuwe bondscoach gevonden voor de Rode Duivels. Al is daar niet echt veel lof voor.

Dat geldt niet in het minst voor Jacky Mathijssen. “Ik ben echt kwaad!”, zegt hij aan Het Belang van Limburg. “De keuze voor Rudi Garcia snap ik in de verste verte niet. Ik heb dat ook al aan Vincent (Mannaert, red.) laten weten en heb hem een berichtje gestuurd: ‘Deze keuze slaat nergens op’.”

Mathijssen begrijpt niet dat er opnieuw voor een buitenlandse coach gekozen werd. Hij is ervan overtuigd dat er een heel groot draagvlak was in ons land om Michel Preud’homme bondscoach te laten worden. Ook Hein Vanhaezebrouck was volgens Mathijssen een heel valabele kandidaat.

Mathijssen vertoeft momenteel in Casablanca, als hoofd opleidingen bij Wydad. Hij werkt er heel veel samen met Franse coaches. “Ze stonden vanochtend al aan mijn deur, om me uit te lachen. ‘Jullie hebben je in de luren laten leggen door Garcia!’. Je weet dat Fransen echte patriotten zijn, maar toch lopen de Franse collega’s hier niet hoog op met hun landgenoot Garcia.”

De nieuwe bondscoach wordt voorgesteld als een praatjesmaker. “Iemand die naar de buitenwereld zijn boodschap mooi verpakt en uitgelegd krijgt, maar hij doet dat naar verluidt alleen voor de schone schijn.”