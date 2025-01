📷 Franse krant kan het niet laten en drijft de spot met nieuwe bondscoach van de Rode Duivels

De komst van Rudi Garcia heeft heel wat reacties losgemaakt, zowel in BelgiĆ« als in Frankrijk. Dit weekend maakte de krant L'Ɖquipe er zelfs een karikatuur van.

Met de terugval van de Rode Duivels lijkt de intensiteit van de Frans-Belgische rivaliteit de laatste maanden te zijn afgezwakt. Twee voorspelbare overwinningen van Frankrijk in de Nations League en een spannende achtste finale op het EK leken de spanning wat te temperen.

Toch heeft de aanstelling van Rudi Garcia als bondscoach van België opnieuw interesse gewekt bij onze Franse buren. Dit ging uiteraard gepaard met de nodige satire, vooral gezien de controversiële reputatie van Garcia in de Franse media.

Niemand is profeet in zijn eigen land

Vandaag heeft de krant L'Equipe een karikatuur gemaakt van onze nieuwe bondscoach. De tekenaar heeft hem afgebeeld tijdens zijn inauguratiepersconferentie.

Hij schrijft hem deze woorden toe: "Het is een eer om deze selectie te coachen, die wereldkampioen had moeten zijn, voor een coach zoals ik, die de Champions League had moeten winnen." Op de achtergrond reageren supporters: "Hij beheerst nu al de taal van nationale jaloezie."

Rudi Garcia is deze week bondscoach van België geworden. pic.twitter.com/1dBkSqcfGh — L'ÉQUIPE (@lequipe) 26 januari 2025

Met deze karikatuur verwijst L'Équipe opnieuw naar het WK 2018, een evenement dat de Fransen blijkbaar nog steeds met plezier oprakelen. Ook de halve finale van de Champions League in 2020, waarin Garcia’s Olympique Lyon met 3-0 verloor van Bayern München na eerder Manchester City uitgeschakeld te hebben, wordt nog eens benadrukt.