🎥 Sérgio Conceição raakt bijna slaags met een van zijn eigen spelers na waanzinnige comeback: "Bij verkeerd gedrag moet je ingrijpen"

AC Milan realiseerde een geweldige comeback, maar nadien kwam het tot een confrontatie tussen Sérgio Conceição en Davide Calabria. De coach met een van zijn eigen spelers.

AC Milan stond zondagmiddag tegenover Parma. De troepen van Sérgio Conceição hebben het noodzakelijke gedaan door met de kleinst mogelijke verschil te winnen dankzij doelpunten van Christian Pulisic, Tijjani Reijnders en Samuel Chukwueze.

Al was het zeker geen makkelijke klus: ze stonden nog steeds 1-2 achter in de 90e minuut. In de blessuretijd scoorde AC Milan nog twee keer om de comeback compleet te maken. Maar ondanks dit succes ontstonden er spanningen na de wedstrijd.

Binnen de groep was er zeker nervositeit aanwezig. Na het laatste fluitsignaal toonden televisiebeelden een confrontatie tussen de Portugese coach en Davide Calabria. De twee mannen moesten zelfs uit elkaar gehouden worden.

Op dit moment is de exacte reden voor dit incident niet bekend. Alles wat we hebben gezien is dat de trainer herhaaldelijk naar de rechtsback wees voordat hij naar hem toe rende.

Na afloop reageerde Conceição al op het incident. "Als er sprake is van verkeerd gedrag, moet je ingrijpen en terechtwijzen, net zoals je bij je kinderen zou doen", klinkt het.