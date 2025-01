🎥 "Waar bestaat de VAR voor?" Coach Cercle Brugge is ziedend, 'dader' reageert ook

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het was een ferme botsing rond de 70e minuut tussen Daan Heymans en Christiaan Ravych. De verdediger van Cercle Brugge moest het veld verlaten en zelfs naar het ziekenhuis gaan. Heymans van zijn kant kreeg geen rode kaart.

De beelden waren behoorlijk spectaculair en meteen dacht men dat er mogelijk een rode kaart in de lucht hing. Op onhandige wijze raakte de elleboog van Daan Heymans Christiaan Ravych vol in het gezicht, en de tekenen van de klap waren meteen zichtbaar: de verdediger van Cercle bloedde hevig.

Ravych moest naar het ziekenhuis en maakte duidelijk misbaar. Dat deed ook de coach van Cercle Brugge Ferdinand Feldhofer achteraf. "Waar dient de VAR hier voor? Dit was een duidelijke rode kaart."

🖥️ | Had Daan Heymans een rode kaart moeten krijgen? 😬🟥 #CHACER pic.twitter.com/N0cOEKaYhr — DAZN België (@DAZN_BENL) January 25, 2025

Op de sociale media reageerde Daan Heymans achteraf ook: "Ook ik ben geschrokken van de beelden", aldus de speler van Charleroi. "Er was absoluut geen opzet mee gemoeid, maar ik snap de woede van Cercle Brugge."

Niet dat type voetballer

"Ik voel oprecht mee met Ravych en hoop dat hij spoedig kan herstellen. Via deze weg wil ik me nogmaals bij Christiaan verontschuldigen."

"Dit is me nog nooit overkomen, maar het is nu wel gebeurd. Het staat niet voor het type voetballer dat ik ben en ook nooit wil zijn."