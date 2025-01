Antwerp wil nieuwe doelman gaan halen bij andere JPL-club: keeper ziet overstap zelf alvast zitten

Antwerp is na het vertrek van Jean Butez op zoek gegaan naar een vervanger. Die willen ze nu in de JPL halen.

Antwerp had Jean Butez graag vorige zomer zien vertrekken, maar die transfer kwam er uiteindelijk niet van. Deze winter vertrok hij alsnog, naar Como.

Senne Lammens is er nog wel, maar The Great Old zou graag een doublure halen voor de jonge doelman. Die willen ze in de eigen competitie oppikken.

Volgens Gazet van Antwerpen staat Antwerp dicht bij de komst van Yannick Thoelen. Momenteel speelt de doelman nog bij KV Mechelen, waar hij tweede keeper is.

Hij liep begin deze maand een breukje in de voet op, maar zou binnen een paar weken wel speelklaar zijn. Zelf zou hij de stap graag willen zetten.

Bovendien loopt het contract van Thoelen af na dit seizoen. Voor KV Mechelen zal het dus de laatste kans zijn om nog te cashen op de doelman.