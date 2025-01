"Enkel Club Brugge kon dat": er moet Danijel Milicevic (KAA Gent) iets van het hart

Het ziet er niet meteen naar uit dat KAA Gent langer zal doorgaan met T1 ad interim Danijel Milicevic. Die heeft op minder dan twee volledige wedstrijden nochtans al voor een beetje meer schwung weten te zorgen.

Een spits heeft KAA Gent nog niet helemaal - Dante Vanzeir kon tegen OH Leuven amper vijf minuten invallen en Andri Gudjohnsen bleek ook in Leuven andermaal te licht te wegen.

Maar het systeem wat Danijel Milicevic in de tweede helft tegen Charleroi en nu ook tegen OH Leuven op de mat bracht? Daar zit wel degelijk wel wat muziek in. Zeker gezien de beperkte tijd die de Zwitser met de groep had.

Nieuw systeem er snel ingeslepen?

"We hadden slechts vier dagen om dit voor te bereiden. Het liep goed in de eerste helft. De eerste twintig minuten vonden we de middenvelders tussen de lijnen, zoals gepland. Alleen waren we in de laatste twintig meter niet goed genoeg", vatte de coach het samen.

Toch was hij niet helemaal ontevreden: "Ik ben trots op de jongens. Enkel Club Brugge kon al winnen in Leuven, dus makkelijk is het niet om hier te winnen."

KAA Gent valt wel uit de top-6 door de puntendelingen. Met nog zeven speeldagen voor de boeg is het aan Milicevic (of de nieuwe coach - Geraerts?) om snel orde op zaken te stellen.