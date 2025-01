Een veelvoud van wat Club Brugge voor hem kreeg: PSV wijst serieus bod op Noa Lang af van Europese topclub

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Noa Lang is na een moeilijk seizoen weer op dreef aan het komen bij PSV. Zijn club wil hem duidelijk ook nog niet kwijtspelen.

Noa Lang speelde 125 wedstrijden voor Club Brugge. Hij was daarin goed voor 38 doelpunten en 34 assists, bovendien werd hij samen met blauw-zwart twee keer Belgisch kampioen.

Hoewel hij niet bij alle JPL-volgers even populair was, liet hij een onvergetelijke indruk achter bij de fans van Club Brugge. In de zomer van 2023 vertrok hij naar PSV.

Daar speelde hij tot nu toe 45 wedstrijden, waarin hij 11 doelpunten kon maken en 10 assists gaf. Vorig seizoen verliep helemaal niet zoals gehoopt voor de Nederlandse international, vanwege heel wat blessureleed.

Maar uiteindelijk is het goed gekomen en staat Lang weer wekelijks op het veld. Hij wist zich ook in de kijker te spelen bij andere Europese topclubs.

Sacha Tavolieri weet te melden dat PSV een bod van maar liefst 35 miljoen euro heeft afgewezen van Napoli. De Nederlander zal nog zeker tot aan het einde van dit seizoen bij PSV blijven. Club Brugge ving in 2023 12,5 miljoen euro voor de aanvaller.