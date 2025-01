Felice Mazzu keert terug naar het Dudenpark: de vijf sleutelmomenten van zijn historisch verblijf bij Union

Dit weekend ontvangt Union Saint-Gilloise Sint-Truiden. Een nog altijd bijzondere wedstrijd voor Felice Mazzu, die nog niet eens zolang geleden bijna geschiedenis schreef met de Brusselaars.

Er is weliswaar al veel gebeurd sinds Felice Mazzu bij Union Saint-Gilloise trainer was. Drie trainers volgden hem op de bank op, Mazzu zelf heeft sindsdien ook al drie andere teams onder zijn hoede gehad. Hoewel zijn vertrek naar Anderlecht sporen heeft nagelaten, zullen zijn twee seizoenen in Sint-Gillis voor altijd in het geheugen gegrift zitten.

De huidige coach van Sint-Truiden heeft geschiedenis geschreven bij Union met liefst 2,23 punten per wedstrijd. Het omgekeerde is ook waar: Mazzu heeft elders nooit een vergelijkbare cijfermatige balans gekend. We lijsten graag een aantal mooie momenten op.

24 mei 2020: een datum die midden in de coronapandemie valt, maar vooral klinkt als de wedergeboorte van Felice Mazzu met de ondertekening van zijn contract bij Union, zes maanden na zijn ontslag bij KRC Genk. Hij was nog nooit zo lang inactief gebleven en had zelfs serieus overwogen om zijn vorige baan als leraar lichamelijke opvoeding in het middelbaar onderwijs weer op te pakken. Bij de Unionisten gaan was niet per se de laatste kans, maar het heeft zijn carrière volledig nieuw leven ingeblazen.

26 september 2020: de eerste nederlaag van Union onder Mazzu's leiding. Op die dag speelde het team een ​​wedstrijd die niet waardig was aan een titelkandidaat in 1B, met een 3-1 nederlaag tegen RWDM. Het gedrag van sommige spelers dwong de coach van Sint-Gillis om zijn team flink aan te passen. Waarschijnlijk is het die avond dat de 'Union-mentaliteit' ontstond. De nederlaag heeft de hele groep doen beseffen dat er samen moet worden getrokken aan de kar om de gestelde doelen te bereiken.

De vele teambuildingactiviteiten hebben de kern vervolgens omgevormd tot een echte familie. Felice Mazzu heeft ook tactisch van koers veranderd. Van 4-3-3 is hij overgestapt naar 3-5-2. Een systeem dat veel beter paste bij de kwaliteiten van de kern. Na twee overwinningen in de eerste vijf wedstrijden, behaalde het team 17 overwinningen in 18 competitiewedstrijden ... tot het kampioenschap werd gewonnen.

13 maart 2021: het kampioenschap, laten we het daarover hebben. Union behaalde de titel vijf wedstrijden voor het einde door RWDM te verslaan, een symbolische overwinning. De club zal altijd betreuren dat ze kampioen zijn geworden zonder publiek, met die beelden van vreugde gemarkeerd door het dragen van de gekende chirurgische maskers.

De tranen van Felice Mazzu bij het optillen van de trofee weerspiegelen de druk die op de groep lag, die al snel als grote favoriet voor promotie werd aangewezen. Een terugkeer naar de eerste klasse, 48 jaar na het laatste seizoen in de hoogste divisie.

25 juli 2021: bij zijn eerste wedstrijd in 1A begonnen de Unionisten sterk, met een Brusselse derby in het Lotto Park. Na een 0-5 nederlaag tegen Anderlecht in de beker enkele maanden eerder, sloeg de groep hard terug door met 1-3 te winnen in het Lotto Park dankzij een dubbel van Deniz Undav, met een basisopstelling die enkel bestond uit spelers die al in de tweede divisie actief waren.

Het begin van een ongelooflijke reeks van acht opeenvolgende overwinningen tegen hun grote Brusselse rivaal. Maar vooral van een seizoen ver boven de verwachtingen dat eindigde op slechts een steenworp afstand van de kampioenstitel van België. Ondanks de teleurstelling in de Champions Play-offs waren de fundamenten gelegd voor Union om haar spectaculaire terugkeer naar de top van het Belgische voetbal voort te zetten.

31 mei 2022: de dag van de officiële bekendmaking van de ondertekening van Felice Mazzu bij Anderlecht. Het gerucht leek aanvankelijk onwaarschijnlijk, maar het moest al snel als waarheid worden erkend: Mazzu was inderdaad de opvolger van Vincent Kompany aan het roer van de Brusselse club.

Naast de rivaliteit tussen de twee hoofdstedelijke clubs is er de frustratie over het vertrek van de architect van deze collectieve harmonie die als eerste het schip verliet. Dat leverde Felice Mazzu wat plagerijen op bij zijn terugkeer naar Parc Duden, te beginnen met de overwinning van Union tegen "zijn" Anderlecht. Sinds zijn vertrek heeft de coach van de Kanaries altijd verloren van zijn oude team (vier nederlagen in vier wedstrijden). Zal Sint-Truiden de reeks kunnen doorbreken?