Toch een zware loting voor Club Brugge: blauw-zwart treft Europa League-winnaar in tussenronde van de Champions League

Club Brugge kent zijn tegenstander voor de tussenronde in de Champions League. Het zal een mooi weerzien worden met ex-speler Charles De Ketelaere.

Club Brugge verloor deze week met 1-3 van Manchester City, maar liet wel zien dat het wat in zijn mars heeft bij de Engelsen. Ondanks de nederlaag plaatsen ze zich toch net voor de top 24, als 24e.

Dat wil zeggen op de naar de volgende rond, maar niet meteen. Er zal een tussenronde gespeeld worden om uit te maken wie naar de achtste finales mag gaan.

De loting vond vrijdag plaats om 12u in Zwitserland. Club Brugge kon Borussia Dortmund of Atalanta loten. Uiteindelijk werd de Italiaanse club geloot.

Een zware tegenstander, maar niets is nog onmogelijk. Het zal in ieder geval een leuke weerzien worden voor de club en de fans met Charles De Ketelaere.

Atalanta won vorig seizoen de Europa League-finale in Dublin met 3-0 van Bayer Leverkusen. Lookman pakte toen uit met een sensationele hattrick, al was de wedstrijd niet per se erg spannend.