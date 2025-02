Nee, dit is niet de laatste kans voor Standard: waarom de Rouches nog een beetje mogen geloven in de top 6

Dit weekend reist Standard naar Club Brugge in een poging om een onwaarschijnlijke prestatie te leveren en zich nog een laatste keer te herpakken in de strijd om de top 6. Maar de race naar de Play-offs is misschien nog niet voorbij na zondag.

Met een 1 op 9 in hun laatste drie wedstrijden heeft Standard een flinke klap gekregen: met slechts enkele punten meer, zelfs maar 2 of 3, had de komende maand vol mogelijkheden voor de Rouches kunnen zijn. De droom van de top 6 zou tastbaar en binnen handbereik geweest zijn.

Heeft de nederlaag thuis tegen Genk Standard gedoemd tot PO2? Gezien het programma en de 5 punten achterstand op Gent is dat niet onmogelijk. Toch zal er zelfs na dit weekend nog niets verloren zijn.

Doelstelling één punt in het Jan Breydelstadion?

Is het mogelijk voor "dit" Standard om te gaan winnen bij "dit" Brugge, dat recent nog Atalanta Bergamo vernederde tijdens een uitwedstrijd? Alles is mogelijk in het voetbal... maar het zou een echte prestatie zijn. En de Rouches hebben dat niet per se nodig.

Gent reist naar Genk na deze wedstrijd... en heeft daar ook niet echt meer kans om te winnen. Met andere woorden: zelfs één punt pakken in het Jan Breydelstadion kan Standard dichter bij de top 6 brengen, zelfs al is het maar een klein beetje. Vier punten met nog drie wedstrijden te gaan: onmogelijk?

De 6/6 tegen de Brusselse clubs zal bijna verplicht zijn

Bijna, inderdaad. Maar de "match van de laatste kans" zou dan een week worden uitgesteld: Standard zou de Clasico moeten winnen, terwijl Gent Club Brugge ontvangt. Overwinning in Sclessin, nederlaag in de Planet Group Arena: de voetbalfictie zou dan een punt tussen de twee teams laten, met nog twee wedstrijden te gaan.

De op één na laatste wedstrijd is een zeer gevaarlijke verplaatsing voor beide teams - naar Antwerpen voor Gent, naar Union voor Standard. Ook hier hebben de Rouches een - kleine - kans om dichter bij de Buffalo's te komen... en hebben eigenlijk geen keus: de enige manier voor Standard om te dromen tijdens de laatste wedstrijd is om voor te staan op Gent in de rangschikking bij de aftrap. Gent eindigt de reguliere competitie thuis tegen Kortrijk: misschien toch beter niet wedden op puntenverlies van de Buffalo's.

Om samen te vatten: nee, dit weekend is niet de laatste kans voor Standard om de PO1 te bereiken. Er is een wereld waarin een 10/12 om het seizoen af te sluiten "voldoende" is - dan moet Gent aan hun kant 4/12 halen. We hebben gekkere dingen gezien in het voetbal. Niet veel, maar we hebben ze gezien...