Tim Matthys blikt terug op enkele woelige maanden bij Malinwa en praat voor het eerst over het ontslag van Besnik Hasi: "Dat heeft misschien toch invloed gehad"

De voorbije maanden waren allesbehalve rustig voor KV Mechelen. Sportief directeur Tim Matthys moest moeilijke knopen doorhakken, met als pijnlijk hoogtepunt het ontslag van trainer Besnik Hasi.

"Niet alleen de laatste weken, maar ook de laatste maanden waren zwaar", bekent Matthys in De Gazet van Antwerpen. "Voor nieuwjaar draaiden we fantastisch, we stonden zelfs in de top vijf. Maar wat er de laatste maanden is gebeurd, heeft veel kapotgemaakt. Ik had ook niet zien aankomen dat we nog in de problemen zouden komen."

Uiteindelijk moest de sportief directeur ingrijpen en afscheid nemen van Hasi. De 1-0 nederlaag op Beerschot was de doodsteek voor Hasi.

Vreemde uitspraken

Binnen de spelersgroep leek er geen openlijke breuk met Hasi te zijn, al kon niet worden uitgesloten dat bepaalde uitspraken van de coach verkeerd waren gevallen. "In gesprekken met de groep werd me vaak gezegd: ‘De trainer is niet het probleem.’ Dat stelde me gerust, maar de uitspraken van Besnik in de pers hebben misschien toch invloed gehad, ook al gaven de spelers dat niet toe."

Volgens Matthys was het niet altijd eenvoudig om de juiste balans te vinden. "Makelaars zeiden vaak: ‘Jullie hebben veel geduld met hem.’ “Ik vind dat je dat intern moet aanpakken. Ze mogen mij aanvallen, maar ik ga mij nooit verlagen tot openlijk natrappen of in discussie gaan.

Ondanks het moeizame einde, ziet Matthys ook positieve punten. "Hij wilde overschakelen naar trainingen in het stadion, gaf ook zijn input op vlak van rekrutering. Die positieve dingen neem ik mee.”