Ex-Rode Duivel ziet een Belgische opstelling zonder al te veel verandering tegen Oekraïne: "Niet te veel contrasteren met de gewoontes onder Tedesco"

Donderdagavond staat de heenwedstrijd tussen onze Rode Duivels en Oekraïne in de barrages van de Nations League A op het menu. Het is de eerste wedstrijd onder kersverse bondscoach Rudi Garcia. Volgens analist en voormalig Rode Duivel Philippe Albert zullen we niet al te veel verrassingen zien.

Het is meteen een duel waarin veel op het spel staat: de dubbele confrontatie met Oekraïne. Rudi Garcia zal dus meteen een sterke indruk moeten maken om het land achter zich te scharen.

Voorlopig lijkt Garcia op vrijwel al zijn pionnen te kunnen rekenen. Arthur Theate en Malick Fofana verlieten het kamp met een blessure en Castagne mist de eerste wedstrijd door schorsing.

Contrasteren

Op de persconferentie van dinsdag vertelde Garcia dat hij wellicht voor een hybride systeem zal kiezen. "Om niet te veel te contrasteren met de gewoontes onder Tedesco en rekening houdend met de schorsing van Castagne", denkt Philippe Albert.

De gewezen Rode Duivel ging in Le Soir verder in op de eventuele tactiek van Garcia: "ik denk dat Garcia zal kiezen voor een 4-3-3 die bij een defensieve reconversie zal worden omgezet naar een 4-2-3-1 of zelfs een 4-5-1."

Over het defensieve duo achterin is Albert nog niet zeker wie er naast Faes zal plaatsnemen. "Gezien de omstandigheden zal het waarschijnlijk nodig zijn om te kiezen tussen Debast of Mechele", vertelt hij. "Die laatste valt in de smaak bij de bondscoach, die de prestaties van Brugge in de Champions League nauwlettend heeft gevolgd."

Driehoek

"Op het middenveld lijkt het erop dat de driehoek Tielemans-Vanaken-De Bruyne standhoudt", gaat hij verder. "Op papier is dat zeker heel aanvallend, maar Tielemans heeft al laten zien dat hij op de 6 een controlerende rol kan spelen."

"Een rol die, ondanks al zijn kwaliteiten, riskant zou zijn om toe te vertrouwen aan een beginneling als Raskin."

Revolutie

"Verder wordt het een klassieker, met Lukebakio die een geweldig seizoen beleeft in Sevilla en Doku op de andere flank met Lukaku vooraan", gaat hij verder over de aanval.

"Weet je, zelfs als er deze winter een coachwissel zou zijn, zou er geen revolutie moeten plaatsvinden."