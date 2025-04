"Daar hou ik niet van": Johan Boskamp wijst Thibaut Courtois terecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid werd deze week uitgeschakeld in de Champions League. Dat was niet naar de zin van Thibaut Courtois.

Het avontuur van Real Madrid en doelman Thibaut Courtois in de Champions League zit erop. Onze landgenoot was achteraf bijzonder scherp.

Hij had de nodige kritiek op zijn ploegmakkers, maar ook op zijn coach. “Daar hou ik niet van”, vertelt Johan Boskamp erover aan Het Belang van Limburg.

Volgens de Nederlander zeg je dit in de kleedkamer of in het gezicht van je trainer, maar niet voor de camera’s. Totaal ongepast voor Boskamp.

“Thibaut is natuurlijk een wereldkeeper, maar Ancelotti heeft wel al een keertje of vijf de Champions League gewonnen. Zo waardeloos zal hij dus niet zijn als trainer”, gaat hij verder.

Mogelijk wilde Courtois de boel op scherp zetten voor de finale van de Copa del Rey, maar dat kan volgens Boskamp op een andere manier gebeuren.

De analist zag dat de frustratie bij de Koninklijke bijzonder groot was. “Bellingham zat wild om zich heen te schoppen en in het slot ging die mafkees van een Rüdiger zelfs bewust op het zaakje van zijn tegenstander staan. Belachelijk dat ie daarmee wegkwam.”

Volgens Boskamp dachten ze bij Real Madrid dat ze de 3-0 uit de heenmatch nog gemakkelijk konden ophalen, maar Arsenal speelde een heel goede reeks.