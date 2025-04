Roy Keane komt met heel opvallende transfertip voor Kevin De Bruyne, al zullen ze daar bij Manchester City niet mee kunnen lachen

Kevin De Bruyne vindt zijn vorm terug bij Manchester City. Hierdoor zullen de fans het nog erger vinden dat de middenvelder straks vertrekt.

Sinds de aankondiging van zijn vertrek na dit seizoen, heeft Kevin De Bruyne alle wedstrijden gespeeld met Manchester City in de Premier League. Dinsdag tegen Aston Villa droeg hij voor de vierde opeenvolgende keer de aanvoerdersband. Met succes, want de statistieken tonen aan dat hij in zijn eentje meer kansen wist te creëren dan het hele team van Aston Villa.

Gecreëerde kansen:



6 - Kevin De Bruyne

5 - Aston Villa pic.twitter.com/5iaziFDS86 — StatMuse FC (@statmusefc) 22 april 2025

En het zijn niet alleen de cijfers die de kwaliteit van zijn prestatie weerspiegelen. Luister gewoon naar de woorden van Roy Keane en Shay Given, twee grote figuren in het Engelse voetbal die de wedstrijd hebben gevolgd voor Sky Sports.

Given wordt al nostalgisch voordat de Rode Duivel vertrekt. "Hij heeft de Premier League zo lang in vuur en vlam gezet. Kevin zal toegeven dat hij zijn hoogtepunt voorbij is, maar we zien dat hij nog veel te bieden heeft".

Ondanks zijn verleden bij Manchester United, kan Roy Keane alleen maar instemmen. Wanneer zijn collega oppert dat KDB naar een andere Premier League-club zou kunnen gaan en problemen zou kunnen veroorzaken voor City, voegt Keane eraan toe: "Waarom niet United? Hij zou niet eens hoeven te verhuizen."

De twee mannen wisselen tussen grapjes en een formele toon, maar blijven serieus als ze hun lof uiten voor Kevin De Bruyne. "We weten hoe genadeloos Manchester City kan zijn met spelers van een bepaalde leeftijd. Maar als je De Bruyne tijd geeft met de bal geeft, zal hij je straffen. Hij heeft maar één moment nodig. Hoe hard je hem ook probeert tegen te houden, er zijn momenten waarop je dat niet kan. Dat maakt hem zo'n briljante speler", concludeert Keane.