Eén van de grootste Belgische talenten ooit, maar zijn coach hoopt dat hij nu fit blijft: "Hij is één van de allerbesten"

Roméo Lavia heeft zich opnieuw in de kijker gespeeld bij Chelsea. Na vier maanden blessureleed stond de jonge Belg voor het eerst sinds januari weer in de basis en liet hij meteen zijn klasse zien.

In de 1-0-overwinning tegen Everton was Lavia de grote uitblinker op het middenveld, waar hij zelfs sterkhouders als Moisés Caicedo en Enzo Fernández overtroefde. Op Stamford Bridge viel meteen op hoeveel rust en controle Lavia aan het spel van Chelsea toevoegde.

na zijn vervanging rond het uur kon Everton wat meer grip krijgen op de partij. Zijn aanwezigheid maakte het verschil en hielp The Blues om de verdiende voorsprong vast te houden tot het eindsignaal.

Na afloop straalde Lavia voor de camera van het clubkanaal. "Het was fantastisch om terug te zijn, zeker voor eigen publiek", zei hij glunderend. "De voorbije maanden waren enorm zwaar. Het voelde alsof ik een leeuw was opgesloten in een kooi. Vandaag kon ik eindelijk weer vrij spelen en ik heb er hard voor gewerkt."

Ook coach Enzo Maresca was laaiend enthousiast over zijn poulain. De Italiaan kent Lavia nog van hun tijd bij de beloften van Manchester City en wist exact wat hij kon verwachten. "Roméo is geweldig", klonk het. "Als hij fit is, behoort hij tot de allerbesten op zijn positie. Hij verdedigt, valt aan, breekt linies... Het is ongelofelijk wat hij allemaal kan."

Maresca benadrukte bovendien hoe belangrijk Lavia kan zijn voor de rest van het seizoen. "We hopen dat hij nu fit blijft. Hij kan echt het verschil maken voor ons in de komende wedstrijden", aldus de Chelsea-trainer, die zichtbaar opgelucht was om zijn middenvelder weer op het veld te zien schitteren.

Ook voor de Rode Duivels is de wederopstanding van Lavia goed nieuws. Met het EK in aantocht is elke fitte en in vorm zijnde speler welkom, al zal Lavia flink moeten concurreren met gevestigde namen op het drukbezette Belgische middenveld.