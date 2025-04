Niets lijkt ze te stoppen: Romelu Lukaku en Napoli nemen de leiding en stormen af op de Italiaanse landstitel

De titel ligt binnen handbereik voor Napoli. De club van Romelu Lukaku nam de leiding in de Serie A na een 2-0 overwinning tegen Torino.

Het was absoluut noodzakelijk om te winnen voor Napoli. Profiterend van het misstapje van Inter eerder op de dag tegen Roma 0-1, wisten de Napolitanen dat een overwinning hen de eerste plaats in het klassement zou bezorgen. Missie volbracht: ze wonnen met 2-0 van Torino.

Scott McTominay sloeg heel vroeg toe om zijn team op gang te brengen: na slechts 7 minuten spelen opende de voormalige speler van Manchester United de score. Vlak voor de rust, in de 41e minuut verdubbelde hij de voorsprong.

De Schotse middenvelder, duidelijk in topvorm, nam de rol van held van de avond op zich. Romelu Lukaku stond in de basis. De Belgische aanvaller vond het net niet en verliet het veld in de 86e minuut.

Met deze overwinning is Napoli de grote winnaar van het weekend. Niet alleen passeren ze Inter in het klassement, maar ze nemen ook een kostbare voorsprong: 74 punten voor Napels tegenover 71 voor de Nerazzurri. Met nog vier speeldagen te gaan in het kampioenschap, blijft alles mogelijk, maar Napoli heeft nu zijn lot in eigen handen.

De titelstrijd in de Serie A ligt volledig open. Na een seizoen vol ups en downs, zou de club uit Napels geschiedenis kunnen schrijven, gedragen door McTominay, Lukaku en een hele stad die opnieuw van glorie droomt.