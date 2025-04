Dubbele opsteker voor Wouter Vrancken en fans van STVV

Het moment van de waarheid komt eraan in de Relegations Play-offs. Ook STVV moet vol aan de bak en dat is te voelen.

Dinsdag stond er maar één training op het menu bij STVV, maar trainer Wouter Vrancken maakte die langer en veel pittiger dan gewoonlijk.

De Kanaries spelen nog tegen Beerschot en Kortrijk. Een zes op zes lijkt van moeten, maar het is ook uitkijken wat Cercle Brugge in zijn twee resterende wedstrijden doet.

Een leuke opsteker voor het team is dat Shogo Taniguchi een deel van de training meepikte. Hij is sinds dit weekend terug in ons land, zo meldt Het Belang van Limburg.

De bedoeling is echter niet dat hij dit seizoen nog in actie komt. Hij trainde zaken die individueel waren mee, maar in duel ging hij niet. De verdediger liep in het najaar een zware achillespeesblessure op. Hij werd geopereerd in Japan en revalideerde er ook. Alles gaat nu de goede richting uit.

Goed nieuws was er ook voor Andres Ferrari. Hij is terug na ziekte. Lamkel Ze, Brahimi en Lapoussin waren er maandag niet bij, maar dinsdag wel.