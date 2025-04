"Goed werk geleverd bij Standard": gewezen coach op Sclessin laat zich uit over mogelijke terugkeer naar België na zeer lastig avontuur in Afrika

Joseph Laumann heeft zijn functie als assistent-trainer van het nationale team van Ghana opgezegd. De Duitse coach, die eerder bij SL16 FC actief was, is op zoek naar een nieuwe uitdaging en sluit een terugkeer naar België niet uit.

Joseph Laumann was de assistent-coach geworden van Otto Addo in de staf van het nationale team van Ghana, bijna vijf maanden na zijn vertrek bij Standard en SL16 FC. Een prachtig avontuur dat iets meer dan een jaar duurde, maar dat stopte in april 2025, zoals de Duitse coach aankondigde op zijn LinkedIn-account.

Joseph Laumann heeft al bijna zes maanden geen salaris meer ontvangen

Zijn vertrek is geen ontslag en is niet te wijten aan de wisselvallige resultaten van het Ghanese nationale team. Nee, Joseph Laumann stapt op, aangezien hij zijn laatste salaris al bijna zes maanden geleden heeft ontvangen. Walfoot.be sprak met de voormalige coach van SL16 FC, die de delicate situatie uitlegde.

"Ik probeer al enkele maanden mijn contract te verbreken. Tijdens de laatste internationale break ben ik niet bij het team geweest en ik vraag dus niets voor de maanden maart en april, maar mijn salarissen van september tot februari zijn nog steeds niet betaald. Het huidige personeel zal bijna acht maanden onbetaald zijn."

"Ik begrijp dat de situatie moeilijk is in Ghana. Er is een nieuwe president in het land sinds december. Alles is nieuw en het ministerie van Sport weet niet precies wat er gaande is. We hebben gesproken, maar ik kan deze situatie niet accepteren. Ik moet ook aan mijn familie denken, waar ik voor moet zorgen", legde hij uit.

Ik had nog nooit samengewerkt met zulke buitengewone spelers als in Ghana"

Hij heeft wel veel geleerd tijdens zijn eerste ervaring bij een nationaal team. Na zijn tijd in de Duitse, Engelse en Belgische tweede divisie met SL16 FC, werkte hij nu met toppers als Thomas Partey, Jordan Ayew, Joseph Paintsil, Mohammed Kudus, Inaki Williams en anderen.

"Als jonge coach was het geweldig om te ervaren hoe een nationaal team werkt. Bovendien had ik nog nooit samengewerkt met zulke buitengewone spelers als in Ghana. Het duidelijke verschil in een nationaal team is dat we niet elke dag op dezelfde manier trainen."

"We hadden de selectie in twee gesplitst met Otto Addo om te reizen, spelers te ontmoeten, ze te observeren. Dat gaf me vertrouwen, overtuigde me ervan dat ik met grote spelers kon werken. Zoals met de U23 en de spelers waarmee ik eerder had gewerkt, het zijn spelers die van voetbal houden. Ook al is er meer kwaliteit en ervaring in Ghana, voetbal blijft voetbal."

Joseph Laumann op zoek naar een nieuwe uitdaging... en waarom niet in België?

Aan het einde van dit seizoen werkt Joseph Laumann nog steeds hard. Niet langer om Ghanese spelers te scouten, maar wel om een nieuwe werkgever te vinden voor het komende seizoen. De 41-jarige coach sluit geen enkele optie uit, maar zou graag opnieuw hoofdcoach worden.

"Ja, dat is duidelijk mijn doel. Sommigen zeiden dat ik me uitsluitend op een positie in Duitsland richtte, maar dat is niet waar. Ik vond het leuk om in België te werken, ik kon Frans leren en werkte met veel jongeren."

"Ik denk dat ik goed werk heb geleverd bij Standard. Het eerste seizoen hebben we ons gehandhaafd in de Challenger Pro League terwijl we goed voetbal speelden. We namen deel aan de play-downs maar waren nooit in de rode zone. Ik heb er nog steeds goede contacten, vooral met Fergal Harkin en Réginal Goreux. Opnieuw hoofdcoach worden is mijn prioriteit, ik sluit geen enkele positie uit en opnieuw werken in België zou me erg interesseren", besloot Joseph Laumann.