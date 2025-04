Jelle Vossen komt met opvallend nieuws over zijn toekomst

Jelle Vossen knalde Zulte Waregem naar de Jupiler Pro League. Hij doet er volgend seizoen alvast een jaartje bij aan de Gaverbeek.

In maart is Jelle Vossen 36 jaar oud geworden. Toch ziet hij geen enkele reden om het voetbal al vaarwel te zeggen. Na de titel met Essevee liet hij alvast weten er nog een extra seizoen bij te doen, nu op het hoogste niveau.

Fysiek loopt het allemaal wel goed, maar de jaren staan uiteraard op de teller. “Na de training is er wat meer stijfheid, maar dat komt vooral van dat uur in de wagen zitten tussen Waregem en Knokke. Dan ben ik heel even ne kreupele, ja”, vertelt hij met de glimlach aan Het Nieuwsblad.

Vijf later is dat echter helemaal weg. Al kan hij bij Zulte Waregem ook rekenen op heel veel support. “Als ik een dagje wil binnenblijven, omdat ik het zo aanvoel, maakt niemand op de club daar een probleem van. En qua onderhoud? Mijn belangrijkste medicijn is dutjes doen.”

Die slaap heeft hij echt wel nodig. En misschien zorgt dat er wel voor dat Vossen nog veel meer dan een jaartje extra doet. “Misschien ga ik ook wel door tot mijn 41ste, stel je voor”, lacht Vossen nog.

Maar eerst zien wat de terugkeer van Zulte Waregem op het hoogste niveau kan brengen. Hopelijk beleeft Vossen net als het voorbije jaar weer een heerlijk seizoen.