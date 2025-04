📷 OFFICIEEL Peter Maes is niet langer trainer van Willem II

Peter Maes is niet langer trainer van Willem II. Dat maakte de Nederlandse club zelf bekend via zijn officiële kanalen.

Sinds september 2023 was Peter Maas trainer van Willem II. De ploeg pakte de titel in de Keuken Kampioen Divisie en promoveerde naar de Eredivisie.

De start op het hoogste niveau met 22 punten in de eerste helft van het seizoen was heel erg goed. Sinds Nieuwjaar pakte hij amper 2 op 39 met zijn team.

“Het is de afgelopen maanden niet gelukt om de negatieve spiraal te doorbreken. Daarom hebben we na verschillende gesprekken in goed overleg besloten de samenwerking per direct te beëindigen”, aldus interim-technisch directeur Freek Heerkens.

“Het doet zeer om vroegtijdig afscheid te nemen van Peter. Hij heeft met ontzettend veel passie de club teruggebracht naar het hoogste niveau en daarvoor zijn we hem enorm dankbaar.”

Maes reageert dat hij na verschillende gesprekken tot deze pijnlijke beslissing kwam. “Er is een ommekeer nodig”, aldus Peter Maes. “Ik bleef strijdbaar, maar de resultaten bleven uit. Uiteindelijk telt maar één doel, en dat is handhaving voor Willem II.”

“Ik hoop van harte dat de club dat doel weet te bewerkstelligen. Ik wil alle spelers, staf, medewerkers en supporters bedanken voor de steun en mijn tijd in Tilburg”, besluit hij.

Assistent-trainer Kristof Aelbrecht maakt samen met de huidige stafleden het seizoen af.