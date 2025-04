Pakt 'De Spor' dit seizoen alsnog een prijs? Frédéric Frans is alvast zeer enthousiast over het nieuwe bekerconcept

Vanavond worden de halve finales van de allereerste 'Beker van Belang'. Het nieuwe initiatief is in samenwerking met Het Belang van Limburg. De finale wordt op zaterdag 3 mei gespeeld.

De ‘Beker van Belang’ is een gezamenlijk initiatief van Sporting Hasselt, THES Sport, Belisia en Hades, in samenwerking met Het Belang van Limburg. Het toernooi is opgezet om het seizoen op een aantrekkelijke manier af te sluiten. Vanaf 2026 is het de bedoeling het toernooi uit te breiden tot een volwaardige competitie met acht ploegen.

Sporting Hasselt-coach Frédéric Frans is alvast enthousiast over het nieuwe concept. "Dit format is gecreëerd om derby’s te spelen. Dit zijn de matchen die supporters willen zien en graag ook willen winnen."

Sporting Hasselt eindigde dit seizoen knap derde in de competitie en wil het seizoen met stijl afsluiten. "We blijven ons voetbal spelen: aanvallend, met drang naar voren en een grote honger om te winnen."

'De Spor' als grote favoriet

Dat Hasselt als favoriet naar voren wordt geschoven, deert Frans allerminst. "Volgend seizoen zullen we nog veel meer dan afgelopen seizoen in een favorietenrol geplaatst worden, dus dit is meteen een goede les voor mijn spelers."

Bij Hasselt is het mogelijk dat enkele basisspelers niet in actie komen vanavond tegen Hades. Spelers als Masscho, Vankerkhoven, Orye en Valcke zijn niet volledig fit. De club ziet het toernooi ook als een ideaal testmoment richting volgend seizoen.