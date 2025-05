Veel middelmaat dit seizoen, maar technische staf van KV Mechelen moet één zaak zeker enorm koesteren

Ondanks een veelbelovende start is het voor KV Mechelen een seizoen met vrij veel middelmaat geworden, zeker op vlak van resultaten. De technische staf heeft het dus niet gemakkelijk.

Dat was al zo toen Besnik Hasi aan het hoofd stond en is ook niet drastisch veranderd onder Fred Vanderbiest, ondanks die 6 op 6 aan het einde van de competitie. Het is steeds zoeken naar de juiste puzzel en dan is het wel prettig om een speler als Rafik Belghali in de kern te hebben. De jonge Algerijn kan op verschillende plaatsen ingezet worden.

Van het tijdperk Besnik Hasi herinneren we ons de clash tussen hem en Belghali vanwege het niet durven te spelen op het kunstgras van STVV, zijn blessureverleden indachtig. Hasi bleef daarna wel een beroep op hem doen, zelfs door hem plots van kant te veranderen. Als linkerwingback ging het moeilijk in Leuven, maar op het veld van Union speelde Belghali één van zijn beste matchen voor KV.

Rafik Belghali polyvalent

Na het ontslag van Hasi liet Vanderbiest even de 3-5-2 en een 4-2-3-1 in elkaar vloeien, waardoor Belghali soms ook de centrale verdedigers moest bijstaan. Tegenwoordig acteert Belghali weer als pure rechtsback. "Ik ben een polyvalente speler", heeft hij er allemaal geen problemen mee. "Als de coach vraagt aan mij om op een bepaalde positie te spelen, dan doe ik dat zeker", vertelt hij aan Voetbalkrant.

De 22-jarige Belghali, een jeugdproduct van Lommel, voelt dat Fred Vanderbiest zeker geloof heeft in zijn kunnen. "Hij heeft wel vertrouwen in mij dat ik op sommige posities kan spelen, zelfs als ik het niet gewend ben." Zo heeft Vanderbiest een speler achter de hand die hij kan gebruiken om eventuele problemen op te lossen.

Positief effect op speelkansen bij KVM

Omgekeerd verhoogt het ook de kans op speelminuten voor Belghali zelf. "Voor mij is mijn polyvalentie wel iets positief."