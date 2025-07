Het WK voor clubs is voorbij! Leve het WK? Waarom het nieuwe format niét (of net wél) een gedroomde winnaar kreeg

Het WK voor clubs is achter de rug. Leve het WK? Gianni Infantino schreeuwt van de daken van wel, maar niets is minder waar. En dan kreeg het toernooi nog niet eens een winnaar waarop werd gehoopt.

Chelsea FC verraste vriend en vijand door de eerste - versta: in het nieuwe format - wereldbeker voor clubteams mee te nemen naar Londen. PSG kreeg een 3-0 om de oren in New Jersey.

Gianni Infantino had nog voor het eerste fluitsignaal het grote succes van het WK benadrukt. Ondanks de lege stadions, ondanks de urenlange pauzes door het weer en… ondanks de kritiek van het merendeel van spelers en clubs.

Hoe moeten we terugkijken op het WK voor clubs?

We zijn er dan ook zeker van dat de FIFA-baas gisteren - bij gebrek aan Real Madrid en vooral Florentino Perez in de finale - stiekem een boontje had voor PSG. Met Chelsea kreeg het WK namelijk allesbehalve een gedroomde winnaar.

Let wel: we willen hier niets afdoen aan het toernooi van The Blues of aan de rijke geschiedenis van de Engelse topclub. Maar de Londenaren waren de voorbije jaren allesbehalve een toonbeeld voor gestructureerd beleid.

Is Chelsea net wel of net niet de gedroomde winnaar van het WK voor clubs?

Chelsea won dit seizoen dan wel de Europa League, maar parkeerde de héél grote spelersbus eveneens diep in de buik van de Premier League. Over die spelersbus gesproken…

The Blues kopen, verhuren, verkopen, kopen opnieuw,… zonder duidelijk plan. Spelers zijn er handelswaar en moeten zich schikken naar de wil van de bazen. Terwijl we dit schrijven: kreeg FIFA dan toch een gedroomde winnaar?