Jorthy Mokio krijgt plots steun uit wel heel opvallend hoek

Foto: © photonews

Jorthy Mokio krijgt steun van een icoon van het Nederlandse voetbal: Wesley Sneijder. Hij begrijpt niet waarom de Belg op de bank zit.

Na zijn professionele debuut onder Francesco Farioli vorig seizoen, hoopte Jorthy Mokio door te kunnen breken bij de A-kern van Ajax. Maar de nieuwe coach, John Heitinga, lijkt niet dezelfde waarde te hechten aan de 17-jarige Belg.

De voormalige speler van KAA Gent mocht vier keer opdraven sinds het begin van het seizoen, maar slechts voor een schamele totale speeltijd van 63 minuten. Alleen een hele helft tegen Go Ahead Eagles gaf hem echt de kans om te spelen; zijn invalbeurten tegen Telstar, Almelo en Zwolle duurden slechts enkele minuten.

Wesley Sneijder verdedigt Jorthy Mokio

Jorthy Mokio, die het hele weekend op de bank bleef tijdens de wedstrijd tussen PSV en Ajax, werd publiekelijk verdedigd door de Nederlandse voetballegende Wesley Sneijder. Hij ziet dat ze bij Ajax andere keuzes moeten maken.

Bij het Nederlandse televisieprogramma "Rondo" op Ziggo Sport, was hij duidelijk. "Kijk nou naar Ajax, bijvoorbeeld het middenveld..."

"Dan haal je die Engelsman (James McConnell die wordt geleend van Liverpool, red), terwijl je Mokio nu eigenlijk langzaam kapot aan het maken bent", was het oordeel van Sneijder.

