FC Barcelona komt (eindelijk) met het nieuws waar iedereen zat op te wachten

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het ook officieel. FC Barcelona mag het vernieuwde Camp Nou openen. Aanstaand weekend zal er de eerste officiële wedstrijd zijn van de Catalanen tegen Athletic de Bilbao.

Het is intussen al van het voorjaar van 2023 dat FC Barcelona nog eens een thuiswedstrijd in Camp Nou heeft afgewerkt. Sindsdien onderging de voetbaltempel een grondige renovatie.

Volgens de bouwplannen zou Barça eind 2024 kunnen terugkeren naar het mytische stadion. Uiteindelijk werd een en ander meermaals uitgesteld, maar op 22 november 2025 zal het dan toch eindelijk zover zijn.

Voorlopig maar 45.000 tickets beschikbaar

Aanstaande zaterdag nemen de Catalanen het op tegen Athletic Bilbao in de dertiende speelronde van de Liga. Het is duidelijk dat de Catalaanse fans reikhalzend uitkeken naar dit moment. Er kunnen echter "slechts" 45.401 toeschouwers aanwezig zijn, zoals door de club is aangegeven.

De ticketprijzen voor deze heropening zijn bekendgemaakt. De goedkoopste plaats op de tribune (niet-VIP) kost 199 euro, terwijl de duurste 589 euro is. Voor VIP-tickets moet men 750 of 1000 euro betalen.

Deze prijzen zorgen voor veel reacties onder de Spaanse supporters. Veel fans vinden deze prijzen te hoog. Opmerkelijk is dat de clubleden wel een korting van 20% krijgen.

"We hebben gedroomd van de terugkeer. Nu beleven we het. We keren terug naar huis. We keren terug naar het Spotify Camp Nou," zo schrijft FC Barcelona dan weer in hun bericht op sociale media.