Opvallend gerucht in Italië: 'Napoli haalde De Bruyne om... opvolger van Conte te plezieren'
Kevin De Bruyne ligt in de lappenmand, maar de Rode Duivel blijft voer voor de Italiaanse media. Ondertussen is er opnieuw een opvallend gerucht gelanceerd.

SSC Napoli deed er in de eerste maanden van 2025 alles aan om Kevin De Bruyne te verleiden om zijn carrière voort te zetten in De Laars. Uiteindelijk koos de Rode Duivel ook voor Partenopei.

Maar… was dat ook de uitdrukkelijke wens van Antonio Conte? Il Napolista beweert alvast van niét. Meer zelfs: De Bruyne zou naar Napoli zijn gekomen op vraag van Max Allegri.

Stoelendans ging niét door

Hoe die vork in de steel zit? Op het einde van vorig seizoen leek het een feit dat Conte Napoli zou verlaten voor Juventus FC. Allegri zou hem opvolgen als coach van Napoli.

Uiteindelijk ging de stoelendans niet door. Conte bleef gewoon op zijn stoel zitten in Napels en Allegri ging aan de slag bij AC Milan. Maar de transfer van De Bruyne was wél al beklonken.

Héél kort door de bocht, toch?

Het is een feit dat Conte de voorbije maanden al meermaals liet uitschijnen dat hij niet helemaal akkoord was met de transferpolitiek van Aurelio De Laurentiis. Maar zeggen dat hij De Bruyne niét wou zien komen is héél kort door een bocht gaan…

Napoli
Kevin De Bruyne

