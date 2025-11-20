Nog meer goed nieuws voor Romelu Lukaku: Rode Duivel kan dan toch spelen in Champions League met Napoli

Nog meer goed nieuws voor Romelu Lukaku: Rode Duivel kan dan toch spelen in Champions League met Napoli
Er schijnt licht aan het einde van de revalidatietunnel voor Romelu Lukaku. En de Rode Duivel heeft nog meer goed nieuws gekregen.

We schreven eerder al dat SSC Napoli met Romelu Lukaku de verplaatsing wil maken naar AS Roma. Die wedstrijd staat op dertig november gepland. 

Met andere woorden: Big Rom is een pak sneller terug dan verwacht. Eerder werd begin 2026 gezien als revalidatiedoel. Al heeft de Rode Duivel nog meer goed nieuws gekregen.

Mét Romelu Lukaku in de Champions League?

De kans is groot dat Lukaku dan toch nog in actie zal komen in de Champions League. Nochtans had Partenopei onze landgenoot - omwille van zijn blessure - niet opgenomen op de spelerslijst.

Een wijziging in de reglementen bij UEFA zegt dat spelers die langer dan twee maanden buiten strijd zijn kunnen vervangen worden op die spelerslijst. Met Kevin De Bruyne en Frank Anguissa liggen er twee Napolitaanse pionnen voor lange tijd in de lappenmand.

Op de sukkel in Europa

Napoli sprokkelde tot dusver amper vier punten in Het Kampioenenbal. In december en januari kijken de Italianen SL Benfica, FC Kopenhagen en Chelsea FC nog in de ogen. En de kans is héél groot dat het mét Lukaku zal zijn. 

