Wie is verantwoordelijk voor deze miskleun? Er is een (onverwachte) update over de blessure van Lukaku

Romelu Lukaku zit in de laatste fase van zijn revalidatie. SSC Napoli kan wellicht een pak vroeger dan verwacht op de aanvaller rekenen. Al betekent dat ook dat de Rode Duivel enkele héél belangrijke wedstrijden vanuit de tribune zal moeten volgen.

Vlak voor de start van het seizoen viel Romelu Lukaku uit met een blessure aan de hamstring van het linkerbeen. De revalidatie werd meteen op enkele maanden geschat.

SSC Napoli besloot om Lukaku niét op de Champions League-lijst te zetten. Maar nu blijkt Big Rom een pak eerder dan verwacht fit voor de dienst te zijn.

Fit... in de tribune

De Italiaanse media weten dat de Rode Duivel in de laatste fase van het revalidatieproces zit. Er wordt gemikt op de wedstrijd bij AS Roma (30 november, nvdr.) om de terugkeer te vieren.

Antonio Conte zal ongetwijfeld vloeken. Een fitte Lukaku op de tribune in enkele levensbelangrijke Champions League-wedstrijden? Het is een serieuze vergissing van Napoli.

Rechtstreekse uitschakeling

Temeer omdat Partenopei op Het Kampioenenbal allesbehalve heeft geswingd. De Italiaanse landskampioen sprokkelde amper vier punten uit vier wedstrijden en flirt met de rechtstreekse uitschakeling.

Napoli zal het in de Champions League moeten doen zonder een fitte Lukaku tegen achtereenvolgens SL Benfica, FC Kopenhagen en Chelsea FC. We willen niét in de schoenen staan van de persoon die deze inschattingsfout heeft gemaakt…