De derde helft 🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden

🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Droef nieuws vanuit Nederland. Een bekende volkszanger is daar op 59-jarige leeftijd overleden. En zo zullen een paar voetbalanthems en après-skinummers een beetje anders klinken de komende weken of maanden.

"Het leven is te kort om nuchter te blijven" is maar een van de vele zinsneden uit het nummer Atje voor de sfeer van de Nederlandse volkszanger René Karst.

De 59-jarige zanger uit Hoogenveen bracht ooit ook nog "Liever te dik in de kist dan alweer een feestje gemist" uit. In de nacht van donderdag op vrijdag is hij jammer genoeg heel plots overleden.

"Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden van René Karst. René is vanmorgen niet meer wakker geworden en op een vredige manier heengegaan", aldus het management van Karst op de sociale media.

Nederlandse volkszanger René Karst plotseling overleden

"We zijn ontroostbaar. Met zijn muziek, warmte en unieke persoonlijkheid heeft hij vele, maar vooral onze, harten geraakt", klinkt het. En zo zullen een aantal van zijn nummers ook plots wat anders klinken de komende weken, maanden en jaren.

In verschillende voetbalstadions was Karst een graag geziene gast. Hij kon er de sfeer altijd in brengen en zo de fans opzwepen, zo onder meer bij Volendam.

@fcvolendam Altijd een feestje met @Rene Karst 🎤🍻 #lievertedikindekist #muziekfeest #fcvolendam #footballtiktok ♬ origineel geluid - FC Volendam
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg FC Volendam - FC Twente live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (22/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
De derde helft
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
FC Twente
FC Volendam

Meer nieuws

Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

14:40
1
Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

14:20
9
🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

14:00
'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

13:30
1
Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

13:15
Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

13:00
1
Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

12:40
6
📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

12:20
2
Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

12:00
Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

11:40
Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

11:20
1
Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

11:00
Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

10:45
3
Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week" De derde helft

Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week"

10:30
3
'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

10:00
5
Supporters van Anderlecht volgen Standard en nemen belangrijke beslissing

Supporters van Anderlecht volgen Standard en nemen belangrijke beslissing

09:30
3
Toby Alderweireld streng voor Rudi Garcia: "Laat bittere nasmaak na"

Toby Alderweireld streng voor Rudi Garcia: "Laat bittere nasmaak na"

09:00
2
'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'

'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'

08:40
2
Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard

Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard

08:20
4
Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"

Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"

08:00
Ploeg van Rode Duivel zwaar in de problemen in Engeland: leidt puntenaftrek tot degradatie?

Ploeg van Rode Duivel zwaar in de problemen in Engeland: leidt puntenaftrek tot degradatie?

07:40
1
'KRC Genk haalt uit met groot nieuws over sterkhouder'

'KRC Genk haalt uit met groot nieuws over sterkhouder'

07:20
1
Lorin Parys bikkelhard voor de politiek: "Enkel Schotland is nog erger"

Lorin Parys bikkelhard voor de politiek: "Enkel Schotland is nog erger"

07:00
1
De Rouches moeten zich herpakken: de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem

De Rouches moeten zich herpakken: de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem

06:30
Paul Van Himst luidt de alarmbel over kleinzoon

Paul Van Himst luidt de alarmbel over kleinzoon

06:00
2
Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit

Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit

05:30
De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil

De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil

23:00
5
"België heeft de neiging om snel negatief te zijn": JPL-coach neemt het op voor Rode Duivels

"België heeft de neiging om snel negatief te zijn": JPL-coach neemt het op voor Rode Duivels

22:31
1
Arsenal-ster laat er geen twijfel over bestaan: "Deze Rode Duivel moeilijkste om tegen te spelen"

Arsenal-ster laat er geen twijfel over bestaan: "Deze Rode Duivel moeilijkste om tegen te spelen"

22:00
'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp'

'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp'

21:40
10
Belgische club investeert liefst 20 miljoen euro voor absoluut pareltje

Belgische club investeert liefst 20 miljoen euro voor absoluut pareltje

21:20
Alle records gebroken? 'Club Brugge kan 50 miljoen euro vangen voor deze speler'

Alle records gebroken? 'Club Brugge kan 50 miljoen euro vangen voor deze speler'

21:00
5
33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK? Analyse

33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK?

20:40
17
Jong Belgische talent met verleden bij Anderlecht en Charleroi is helemaal terug na hartprobleem op het veld

Jong Belgische talent met verleden bij Anderlecht en Charleroi is helemaal terug na hartprobleem op het veld

20:20
Wat een complimenten alweer voor Vincent Kompany: coryfee roert zich

Wat een complimenten alweer voor Vincent Kompany: coryfee roert zich

20:00
Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan'

Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan'

19:40
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 13
NAC NAC 22/11 PSV PSV
Ajax Ajax 22/11 Excelsior Excelsior
FC Volendam FC Volendam 22/11 FC Twente FC Twente
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 22/11 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Heracles Heracles 22/11 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Heerenveen Heerenveen 23/11 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Feyenoord Feyenoord 23/11 NEC NEC
Telstar Telstar 23/11 Utrecht Utrecht
FC Groningen FC Groningen 23/11 Zwolle Zwolle

Nieuwste reacties

Bengaalse Bosuil Bengaalse Bosuil over Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan CringeMedia CringeMedia over 33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK? jawaddedadde jawaddedadde over Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League Nelvafrel Nelvafrel over 📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels J K J K over Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK Jimmmmm Jimmmmm over 'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus' BuffaloVince BuffaloVince over De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil CringeMedia CringeMedia over Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved