🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden

Droef nieuws vanuit Nederland. Een bekende volkszanger is daar op 59-jarige leeftijd overleden. En zo zullen een paar voetbalanthems en après-skinummers een beetje anders klinken de komende weken of maanden.

"Het leven is te kort om nuchter te blijven" is maar een van de vele zinsneden uit het nummer Atje voor de sfeer van de Nederlandse volkszanger René Karst.

De 59-jarige zanger uit Hoogenveen bracht ooit ook nog "Liever te dik in de kist dan alweer een feestje gemist" uit. In de nacht van donderdag op vrijdag is hij jammer genoeg heel plots overleden.

"Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden van René Karst. René is vanmorgen niet meer wakker geworden en op een vredige manier heengegaan", aldus het management van Karst op de sociale media.

"We zijn ontroostbaar. Met zijn muziek, warmte en unieke persoonlijkheid heeft hij vele, maar vooral onze, harten geraakt", klinkt het. En zo zullen een aantal van zijn nummers ook plots wat anders klinken de komende weken, maanden en jaren.

In verschillende voetbalstadions was Karst een graag geziene gast. Hij kon er de sfeer altijd in brengen en zo de fans opzwepen, zo onder meer bij Volendam.