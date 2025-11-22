Clement gaat meteen zwaar onderuit bij Norwich-debuut

Philippe Clement staat sinds kort aan het hoofd van de Engelse club Norwich City. Onze landgenoot moet de traditieclub op termijn opnieuw naar de Premier League loodsen. Hij kende vandaag alvast zijn vuurdoop.

Norwich kan de punten goed gebruiken. Het staat immers op de voorlaatste plaats in de Engelse tweede klasse, wat absoluut niet strookt met de ambities. Clement en co maakten vandaag de verplaatsing naar Birmingham City, maar dat werd een tegenvaller.

Clement en Norwich slikken een 4-1-nederlaag

Norwich werd voor de rust overrompeld door de thuisploeg, die in de middenmoot vertoeft. Clement en co waren al snel op achtervolgen aangewezen na een snelle treffer van de Duitser Ducksch.

Het werd na goed twintig minuten ook 2-0 via Stanfield. Norwich prikte tegen via Kvistgaarden, die de 2-1 scoorde. Toch slikte het voor de pauze nog de 3-1 via opnieuw Ducksch, die dus goed bij schot was.

De tweede helft beloofde een moeilijke opdracht te worden voor Norwich. Te moeilijk, zo bleek. Stanfield scoorde de 4-1, meteen de eindstand. Norwich blijft daardoor hangen op de voorlaatste plek met 9 schamele punten uit 16 gespeelde wedstrijden.

Clement lijkt zo dus voor een lastige opdracht te staan in Engeland. Onze landgenoot tekende echter een contract tot 2029 en lijkt het dus eerder op de lange termijn te bekijken. Afwachten of hij de trein nog dit jaar op de rails krijgt bij "The Canaries".