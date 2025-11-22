'Manchester United wil na Senne Lammens dit Belgisch supertalent strikken'

Jorthy Mokio verliet begin 2024 KAA Gent voor Ajax, maar zijn toekomst ligt mogelijk alweer elders. Het supertalent twijfelt aan het project in Amsterdam en staat nu in de belangstelling van twee Premier League-clubs.

Jorthy Mokio speelde tot januari 2024 bij KAA Gent. Nadien ging het Belgische toptalent de uitdaging aan bij Ajax Amsterdam, wat nu op een sisser lijkt te gaan eindigen.

Het is geweten dat de verdedigende middenvelder weinig vertrouwen heeft in het sportieve project van Ajax. Op en naast het veld loopt het namelijk niet goed bij de club uit Amsterdam, die momenteel vierde staat in de Eredivisie.

Wordt Mokio ploegmaat van Senne Lammens?

Mokio denkt klaar te zijn voor de volgende stap, en die zou nu al sneller dan verwacht kunnen komen. Volgens verschillende Engelse media, waaronder CaughtOffside, staat hij op het verlanglijstje van Manchester United.

Verder zou ook Newcastle United geïnteresseerd zijn. Hoewel een transfer nog ver weg is, zouden The Red Devils al werken aan een plan om Mokio voldoende minuten te geven.

Hij zou er ook ploegmaat van Senne Lammens kunnen worden, die zich in sneltempo opwerkte tot de nummer één van Manchester United. Mokio heeft veel talent, al laat hij het dit seizoen toch nog vaak afweten.