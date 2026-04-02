Colpaert wil T1 van Essevee blijven: maar heeft hij wel bagage genoeg?

Enkele weken geleden werd Sven Vandenbroeck aan de kant gezet bij Zulte Waregem. Assistent Steve Colpaert doet het seizoen uit als T1.

Zulte Waregem op zoek naar behoud

Tijdens de interlandbreak liet Zulte Waregem weten dat Steve Colpaert tot het einde van het seizoen hoofdcoach blijft van de ploeg. Hij moet de ploeg in eerste klasse houden, al mag dat met de ruime voorsprong op Dender helemaal geen probleem zijn.

Al is de vraag wel hoe het verder moet nadat de Relegation Play-offs voorbij zijn. Gaat Essevee op zoek naar een nieuwe trainer, of geeft het Colpaert ook volgend jaar een kans om zich te tonen als T1 van de ploeg?

“De slechtste match van het jaar voor Zulte Waregem was die op de voorlaatste speeldag op bezoek in Gent. Het was dramatisch. Dan viel het toch wel op dat de trainer, Sven Vandenbroeck, toch wel impact had”, vertelt Wim De Coninck aan de Krant van West-Vlaanderen.

Gaat Essevee verder met Colpaert?

Volgens hem waren de spelers de coach zeker niet beu. “De week nadien hebben ze dan wel gewonnen van Charleroi, al was dat niet voldoende omdat OHL het laken naar zich toe trok in de slotfase. Zoals ze eigenlijk elk jaar doen.”



De Coninck heeft geen idee hoe het verder moet bij Zulte Waregem. “Colpaert spreekt de ambitie uit om hoofdcoach te zijn. Dat is misschien een beetje vroeg. Maar hij werkte wel samen met onder meer Rik De Mil, als je ziet wat die mannen nu doen”, besluit hij.