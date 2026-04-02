Doelman van Cercle Brugge komt met mysterieuze boodschap

Sinds zijn zesde speelt Bas Langenbick voor Cercle Brugge. Onlangs tekende hij nog een nieuw contract bij de Vereniging.

Contractverlenging voor Langenbick

22 jaar is Bas Langenbick, maar hij speelt al zijn hele carrière bij Cercle Brugge. Sinds 2024 maakt hij deel uit van de A-kern en de Vereniging gelooft duidelijk in hem.

Een maand geleden verlengde hij zijn overeenkomst. Daar moest hij naar eigen zeggen niet lang over nadenken. “Niet echt. We hebben goede gesprekken gehad. Er is mij duidelijkheid gegeven voor volgend seizoen”, vertelt de doelman aan de Krant van West-Vlaanderen.

Mysterieuze boodschap

Al heeft hij ook een ietwat mysterieuze boodschap, zonder in detail te gaan. “Er is een andere piste die nog steeds open ligt. Het is nu niet helemaal duidelijk omdat ik Maxime en Warleson voor mij heb.”

Wat er ook gebeurt, de verlenging stelt hem in staat om de nodige kennis op te doen en elke dag op hoog niveau te trainen. Zijn nieuwe overeenkomst is er eentje voor twee jaar, met nog de optie voor een extra seizoen.



Hij wil progressie blijven maken. “Vooral in de details. Alles perfectioneren en beter doen. Consistent worden in elk aspect van doelman zijn. En zo weinig mogelijk fouten maken. Al horen die fouten er ook bij om uit te leren”, besluit hij.