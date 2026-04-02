Thibaut Courtois gaat LeBron James en Will Smith achterna

Foto: © photonews
Thibaut Courtois blijft zijn investeringsportfolio uitbreiden. De doelman van Real Madrid wordt mede-eigenaar van Sierra Racing Club, een team dat actief is in de E1 Series.

“We komen niet om mee te spelen. We komen om te winnen”, klinkt het ambitieus bij Courtois, die via zijn investeringsvehikel NxtPlay mee instapt in het project. Sierra Racing Club is een team in een relatief nieuwe competitie voor elektrische motorboten, vaak vergeleken met de Formule 1 op het water.

De E1 Series zag pas in 2024 zijn eerste wereldkampioenschap, maar kent sindsdien een snelle groei. Intussen is het derde seizoen aan de gang, met races verspreid over vier continenten, waaronder bestemmingen als Como, Monaco en Miami.

Courtois gelooft duidelijk in het potentieel van de sport. “Sierra Racing Club is exact waar NxtPlay naar zoekt in de sport. Ons doel is om één van de meest erkende en innovatieve teams te worden in de E1”, liet hij verstaan via sociale media.

Courtois wil Didier Drogba verslaan

De Rode Duivel is bovendien niet de enige grote naam die investeert in het kampioenschap. Onder meer Rafael Nadal, LeBron James en Didier Drogba stapten al mee in het verhaal, net als Will Smith en Steve Aoki. “Wie ik het liefst wil verslaan? Didier Drogba, omdat hij mijn ploeggenoot was bij Chelsea”, grapte Courtois.


Het is lang niet de eerste zakelijke zet van de doelman. Via NxtPlay Capital investeert hij al langer in sport, media en technologie. Zo werd hij eerder mede-eigenaar van Le Mans FC, richtte hij zijn eigen raceteam TC Racing op en stapte hij in bij esportsorganisatie DUX Gaming. Nu trekt Courtois dus ook richting het water.

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

La Liga

 Speeldag 30
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1-0 Elche CF Elche CF
Real Sociedad Real Sociedad 2-0 Levante Levante
Real Mallorca Real Mallorca 2-1 Real Madrid Real Madrid
Real Betis Real Betis 0-0 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Barcelona Barcelona
Getafe Getafe 2-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Valencia CF Valencia CF 2-3 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Oviedo Real Oviedo 1-0 Sevilla Sevilla
Alaves Alaves 2-2 Osasuna Osasuna
Girona FC Girona FC 21:00 Villarreal Villarreal

