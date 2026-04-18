De eerste promovendus naar de Premier League, gecoacht door Frank Lampard, is bekend

The Championship heeft haar eerste verdict geveld: Coventry City is zeker van promotie naar de Premier League. Een mooie revanche voor Frank Lampard.

Het is officieel: we kennen de eerste club die promoveert naar de Premier League. Coventry City had genoeg aan een gelijkspel op verplaatsing bij Blackburn Rovers (1-1) om het ticket voor de Engelse elite veilig te stellen, met 86 punten.

Coventry City telt daardoor 11 punten voorsprong op eerste achtervolger Ipswich Town. De club kan rechtstreekse promotie niet meer mislopen.

Lampard keert terug naar de Premier League

Het is een terugkeer naar de Premier League voor het eerst in 25 jaar: de club uit de Midlands degradeerde voor het laatst uit de hoogste Engelse afdeling in 2001. Daarna volgde een lange periode van sportieve droogte, met zelfs een degradatie naar de Engelse vierde klasse in 2017-2018.

Deze promotie is ook een revanche voor een coach voor wie de deuren van de Premier League eerder dicht leken te gaan: Frank Lampard. De voormalige trainer van Derby County, waar hij succes kende, stond nadien aan het roer bij Chelsea en Everton, maar zonder grote resultaten.



Na een rampzalige periode als interim bij Chelsea, waar hij als speler een legende was (één overwinning en acht nederlagen in 11 wedstrijden), zat Lampard anderhalf jaar zonder club. In november 2024 nam hij Coventry City over, en nu keert hij met de club terug naar de Premier League.