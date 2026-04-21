"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

Het zijn drukke weken bij Zulte Waregem. De club wil duidelijk werken aan de ploeg van volgend seizoen. Al blijft de vraag wel of Anosike Ementa er ook bij zal zijn.

Contractverlenging voor Aké

Essevee heeft het contract van Marley Aké verlengd. Hij blijft tot 2028 aan boord in de Elindus Arena. Een goede zet om de aankoopclausule te lichten.

“Nog twee jaar hier bij Zulte Waregem voetballen, daar kijk ik naar uit”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Dit is een club waar ik me best verder zal kunnen ontwikkelen. Hopelijk kan ik het team dan nog meer helpen.”

Maar er ligt nog meer werk op tafel voor Zulte. Zo is het uitkijken wat er zal gebeuren met de positie van de trainer. En dan is er uiteraard nog het dossier van Anosike Ementa.

Blijft Ementa bij Zulte Waregem?

Die lijkt veel minder overtuigd op dit moment om langer aan boord te blijven bij de West-Vlaamse club. “Nadat we de ontgoocheling over het missen van de Europe Play-offs achter ons lieten en ook snel absolute zekerheid over het behoud verwierven, is het nu onze ambitie om de groepszege te halen”, vertelt hij.



Hij noemt het een stevige basis richting volgend seizoen, al is er een andere vraag die de fans veel belangrijker vinden. “Of ik dan nog bij Zulte Waregem voetbal? Dat zou kunnen, maar op dit moment houdt het me nog niet zo bezig”, is het signaal van de Deen.