Napoli ontvouwt plannen mét De Bruyne en Lukaku én dat laatste is héél goed nieuws voor Anderlecht

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Napoli ontvouwt plannen mét De Bruyne en Lukaku én dat laatste is héél goed nieuws voor Anderlecht
Foto: © photonews
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Massimiliano Allegri wordt eerstdaags voorgesteld als de nieuwe coach van SSC Napoli. Ondertussen is de 58-jarige Italiaan in de schaduw al begonnen aan zijn nieuwe taak. Zo had hij al een telefoongesprek met… Romelu Lukaku én Kevin De Bruyne.

SSC Napoli heeft officieel geen trainer meer. Antonio Conte kondigde na het seizoen zijn afscheid aan als T1 van Partenopei. Iedereen weet dat Massimiliano Allegri hem zal opvolgen. Al moet dat nieuws nog bevestigd worden. 

Al houdt dat Allegri niét tegen om al aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen te beginnen. De Italiaanse media weten dat Allegri de voorbije dagen heeft gesproken met enkele sleutelspelers. 

Allegri Massimiliano
Photonews

Zo kregen Romelu Lukaku én Kevin De Bruyne de voorbije dagen een telefoontje van hun nieuwe oefenmeester. Beide Rode Duivels hebben een contract tot medio 2027. Al wordt er gespeculeerd over een vertrek van onze landgenoten uit Napels.

We schreven eerder al dat dat niet zal gebeuren. Bij deze kunnen we evenzeer schrijven dat ook Allegri hen niet zal laten vertrekken. De Bruyne en Lukaku zijn één van de sleutelspelers voor de 58-jarige Italiaan. 

SSC Napoli wil jacht maken op de Italiaanse titel mét Kevin De Bruyne én Romelu Lukaku

Het doel van Allegri bij Napoli is duidelijk. De voorbije vijftien seizoenen pakte Allegri prijzen met Juventus FC en AC Milan. De Italiaan wil de Scudetto komend seizoen terug naar Napels halen. En daar heeft hij ervaring én leiderschap voor nodig. 

Allegri ziet in De Bruyne dé draaischijf van het elftal, terwijl Romelu Lukaku - samen met Rasmus Hojlund weliswaar - voor de doelpunten moet zorgen. De Rode Duivels zullen niet meer elke week negentig minuten spelen, maar ze moeten er wél staan als het om de knikkers gaat.

De plannen zijn héél goed nieuws voor RSC Anderlecht

De plannen van Allegri zijn bovendien héél goed nieuws voor Anderlecht. Op deze manier lijkt het erop dat Lukaku zijn contract bij Napoli zal uitdienen. En dus staat niets de terugkeer van Big Rom naar het Lotto Park volgende zomer in de weg.

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