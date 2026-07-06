'FC Barcelona wil Harry Kane én krijgt meteen een antwoord van de sterspeler'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 1 reacties
'FC Barcelona wil Harry Kane én krijgt meteen een antwoord van de sterspeler'
Foto: © photonews
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FC Barcelona heeft een poging gedaan om een onmogelijke transfer te realiseren. De Catalaanse grootmacht polste bij Harry Kane naar zijn interesse om in Camp Nou te komen voetballen. Het antwoord van de Engelse aanvaller was héél duidelijk.

The Daily Mail weet dat FC Barcelona contact heeft opgenomen met (de entourage van) Harry Kane. Barça droomt ervan om de 32-jarige aanvaller naar Camp Nou te halen. Ze zijn wellicht niet de eerste, enige én laatste.

Barcelona zag in Kane namelijk een zogenaamde opportuniteit. Het contract van de 118-voudig Engelse international loopt medio 2027 af. Bayern München zou moéten meewerken als Kane wél was ingegaan om de Catalaanse interesse. 

Het antwoord van Harry Kane is héél duidelijk

Het tegendeel is echter waar. Kane liet via zijn management weten dat een transfer naar Barcelona momenteel onbespreekbaar is. De prioriteit van de Engelsman ligt momenteel op het WK, maar ook voor de komende seizoenen is het plan héél duidelijk.

Bayern München en Kane zijn in gesprek om het contract van de Engelsman te verlengen. Die gesprekken zitten ondertussen in een afrondende fase. Ook Der Rekordmeister heeft geen enkele intentie om de sterspeler te laten vertrekken.

Eén van de absolute smaakmakers van Bayern München


Kane was afgelopen seizoen één van de absolute smaakmakers en sterkhouder in Beieren. Vincent Kompany droomt ervan om volgend seizoen de Champions League te winnen. En daar heeft The Prince Kane absoluut voor nodig.

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