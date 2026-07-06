Komt de eerste steen héél dichtbij of alweer vertraging? Deze week is cruciaal voor Brugs stadiondossier

Club Brugge wacht nog steeds op groen licht om te starten aan de bouw van een gloednieuwe voetbaltempel. Het beroep van buurtbewoners en andere oppositiepartijen lijkt nog maar eens voor extra vertraging te zorgen.

Club Brugge probeert al sinds 2006 te starten aan de bouw van een nieuwe voetbaltempel. Dat stadion moet verrijzen op dezelfde site als het huidige Jan Breydelstadion. Het is ondertussen al twintig jaar wachten op groen licht om aan de bouw te beginnen.

Wat is de laatste stand van zaken? Eind januari leek er eindelijk schot in de zaak te komen. De Raad van State verwierp toen een klacht van buurtbewoners en andere oppositiepartijen over het mobiliteitsplan en de verwachte parkeeroverlast.

Het blijft wachten op de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Achteraf deden diezelfde partijen een tweede poging om de bouw van het nieuwe stadion tegen te houden. Deze keer via de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die uitspraak hadden we ondertussen verwacht, maar kwam er nog niet.

Op de Brugse gemeenteraad heeft Dirk De fauw een update gegeven over het stadiondossier. "De Raad voor Vergunningsbetwistingen neemt beslissingen op dinsdag en donderdag", schept de burgemeester van Brugge duidelijkheid."

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Club Brugge - voorzitter Bart Verhaeghe op kop - hoopt dat er deze week een uitspraak zal komen. In het andere geval zit het dossier nog maar eens in de koelkast tot na de zomer. Wat zijn enkele maanden op twintig jaar, hé?





"Als de vergunning wordt verleend staan onze diensten klaar om alles te verfijnen én in gang te steken", is De fauw in het ideale scenario niét van plan om Club Brugge te laten wachten."

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"Het is vooral zaak om te bekijken hoe we de werf zullen combineren met het huidige Jan Breydelstadion", besluit de Brugse burgervader. "Al wordt het eerst en vooral tijd dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen een ei legt. En we rekenen erop dat het positief zal zijn."

Voor de volledigheid: sinds 2006 slaagden KAA Gent en RAAL La Louvière er wél in om een volledig nieuw stadion te bouwen. STVV, OH Leuven en Antwerp FC gaven hun thuisbasis dan weer enkele ingrijpende upgrades.